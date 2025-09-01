Olay, dün saat 19.30'da Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile beraber market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu. Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet etti, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Olay anında kullanılan cip terk edilmiş halde bulundu

Şüphelilerin olayda kullandığı cip, Karasu’ya 15 km uzaklıkta Limandere Mahallesi, Fındık yolu mevkisinde terkedilmiş olarak bulundu. Polisin, şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.