Hayatın anlamı nedir? Neden varız? Evren’in sonsuzluğu içinde 80 yıl yaşayıp yaşamasak ne fark eder? İşte bu sorular, tarih boyunca filozofların en çok tartıştığı, psikologların ise “iç çatışma” dediği bir durumun işareti: Varoluşsal kriz. Evrim Ağacı’nın kurucusu Çınar Ege Bakırcı, yayımladığı yeni videosunda bu krizleri bilimsel ve felsefi açıdan ele alıyor; Stoacılıktan Budizme, absürdizmden sosyal kimliklere kadar farklı bakış açılarını izleyiciyle buluşturuyor.

“Ben Niye Yaşıyorum?” Varoluşsal Krizi Anlatan Çınar Ege Bakırcı’dan Düşündüren Video

Hayatın anlamı nedir? Evren’in sonsuzluğunda bizim minicik varlığımızın ne önemi olabilir? İnsanlık tarihinin en büyük filozoflarının bile cevaplayamadığı bu sorular, aslında hepimizin aklına zaman zaman geliyor. Evrim Ağacı kurucusu Çınar Ege Bakırcı, YouTube kanalında yayımladığı yeni videosunda, varoluşsal krizleri hem bilimsel hem de felsefi açıdan ele alıyor. Nietzsche’den Sartre’a, Camus’den Dostoyevski’ye kadar birçok büyük düşünürün yaşadığı bu sorgulamaların, aslında insan zihninin gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Varoluşsal Kriz Neden Önemli?

Bakırcı’ya göre “Ben niye yaşıyorum? Amacım ne? Neden varım?” gibi soruları kendimize sormak, kulağa ürkütücü gelse de, aslında insan beyninin gündelik sıradanlıkların ötesine geçip büyük resmi görebildiğinin işareti. Yani bu krizler, içsel bir çöküş değil; aksine düşünsel bir derinliğin kapısı.

Videoda, “varoluşsal kriz” kavramı felsefede ve psikolojide nasıl ele alındığına değiniliyor. Psikologların buna “iç çatışma” dediğini hatırlatan Bakırcı, bu sürecin insanlık tarihi boyunca düşünce akımlarına, hatta sanat eserlerine yön verdiğini belirtiyor.

Felsefe, İnanç ve Yaşamın Anlamı

Videoda Stoik felsefeden Budist öğretilere, ölüm korkusundan sosyal kimliklere kadar birçok başlık işleniyor. Bakırcı, özellikle Camus’nün Sisifos Söyleni üzerinden “absürdizm” yaklaşımını aktararak, hayatın bazen anlamsız gibi görünse de, bu anlamsızlıkla barışmanın bir özgürlük alanı açtığını söylüyor.

İzleyicilere yöneltilen soru ise oldukça düşündürücü: “Hayatın akışına güvenmeli misiniz, yoksa sürekli sorgulamaya mı devam etmelisiniz?”

Video sonunda ise izleyiciye, farklı felsefi ve psikolojik bakış açıları ışığında kendi varoluşsal krizini nasıl değerlendirebileceği soruluyor.