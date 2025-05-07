İstanbul’da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sözlerine UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan U19 Takımı'nın başarılardan söz ederek başlayan Doğan, "Bizim açımızdan çok önemliydi. Sadece kendi ülkesindeki oyuncularla oynayan tek takımdık. Başarının anlamı çok büyük. Oyuncularımız ve Eyüp hoca çok ciddi emek verdi. Bizim sadece yönetim kurulu olarak onlara gerekli çalışma sağladık. Onlar da bunun karşılığında çok önemli başarıya imza attılar" ifadesinde bulundu.

Basketbol takımının Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğini söyleyen Başkan Doğan, "Geldiğimde camiama bir sözüm vardı, bu ligde mücadele etmek için. Çok kısa zamanda önemli bir kadro oluşturuldu. Lige çıkmaya başardılar. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Trabzon’un spor ve kültür şehri olduğunu ifade eden Ertuğrul Doğan, "Sporun her dalında mücadele etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl voleybolda da Trabzonspor olacak" ifadesinde bulundu.

Doğan ayrıca Trabzon'da spor lisesi olacağını ve yurt dışından iş birliği yapmak için Fransa ve Portekiz’den takımlarla görüştüklerini belirtti.

Ekonomik konulara da değinen Başkan Doğan, "Trabzonspor’un en büyük probleminin gelir-gider dengesizliği olduğunu söyledim. 30-35 milyon Euro civarında geliri var. 95-100 milyon Euro arasında da gideri var. Biz şampiyon olduğumuzda 35 milyon Euro kadro ile mücadele ederken, rakibimiz de 42 milyon Euro civarında kadro ile mücadele ediyordu. Şu anda rakiplerimiz 7-8 katımız kadrolarla mücadele ediyorlar. Bizim bu kadrolarla yarışabilmemiz için ekonomik anlamda doğru adımları atmamız ve bizim sabit gelirleri geliştirmemiz gerekiyor. Geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Borcumuz 5.2 milyar TL seviyelerinde. Önümüzdeki dönemde bu borcu 2 milyar TL seviyelere indirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Doğan, aldıkları Kartal arazisi için ise şunları söyledi:

"Kartal, bugüne kadar Trabzonspor’un aldığı tek arazi. Bu araziyi Trabzonspor’a kazandıranlara teşekkür ediyorum. Şu anda Kartal’da gelen gelir, yıllık 16 milyon TL. Emlak Konut ile yaptığınız çalışmalarla beraber, yıllık 12-15 milyon Euro getiri bekliyoruz. Biz burada satış planlamıyoruz. Sürekli gelir kaynağı yapıyoruz. Stadımız bize ait değildi. 1 ay önce yaptığımız anlaşmayla Trabzonspor’a ait. Burada statla alakalı gelirlerle ilgili imkan sağlayacak. Stadımızın yanında 105 dönüm arazi vardı, o da artık Trabzonspor’un. İki firma ile görüşme halindeyiz. Yıllık 15-20 milyon Euro gelir bekliyoruz. İki ay önce 178 dönüm araziyi Trabzonspor’a kattık. Burada da satış planlamıyoruz. Son olarak Mehmet Ali Yılmaz tesislerimiz ile ilgili. Mehmet Ali Yılmaz, bizim onursal başkanımız. Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor’un, Trabzonspor olmasında en önemli katkıyı eren biri. Zamanında Trabzonspor’a çok önemli değer katmış. O tesis, 19 dönümlük bir araziydi. Yandaki arazilerin tamamı Trabzonspor’a ait değildi. Yaklaşık olarak 50 dönümlük araziyi de 6 ay önce Trabzonspor’a kattık. Biz bu arazilerin hiçbirinde satış niyetimiz yok. Trabzonspor’un geleceğini kurtarmanın derdindeyiz. Buradan gelir gelen yerler hiçbir şekilde satılmayacaktır. Trabzonspor’a sabit bir gelir getirme derdindeyiz."

Futbolda iki takımın üzerine kurulmuş bir sistem olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu yıl hakem hatalarından 20 puanın üzerinde kaybımız var. Her hafta devam ediyor. Son hafta Kasımpaşa maçında 90+6’da yaşanan bir olay var. VAR, en kısa sürede ofsayt değerlendirmesi yaptı ve yanlış oyuncudan yaptı. Bunun ilgili resmi başvurumuz federasyona başvurduk. Türk futbolu gelişsin diye yabancı VAR konuşuldu. Bunların niteliklileri konuşuldu. Sistem zaten kötüyken nasıl daha kötüye gidebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor. Sürecin başında başkanlar ceza almayacaktı, federasyon başkanımızın da açıklaması var. Rekor ceza olan başkan olarak karşınızdayım" açıklamasında bulundu.

Herkesin hakem hatlarından muzdarip olduğunu söyleyen bordo-mavililerin başkanı, "Herkes sesini çıkarıyor. Biz Anadolu takımlarının da haklarını dile getirdik. Bu tek başına Trabzonspor’un başarabileceği bir iş değil. Birçok konu var. Çok ciddi sıkıntı yaşandı. Zaman zaman anlattık, anlattıkça da ceza yedik. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Bu MHK ile bu işin olmayacağını Trabzonspor açık ve net olarak dile getirdi. Garip şeyler oluyor. Trabzon’da oynanan Fenerbahçe maçı mesela. Bizim Fenerbahçe ile derdimiz yok. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, Trabzon’da konaklıyor. Telefon geliyor, apar topar Rize’ye gidiyor, Rize’de konaklıyor, Oğuzhan Çakır’ı kim arıyor, niye Rize’de konaklamasını istiyor? Ben kimin aradığını biliyorum, nereye gittiğini de biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıkıyor. Çok konu var. Biz bu konuda diyeceğimizi dedik" dedi.

Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları maçlara da değinen Doğan, "Galatasaray bugüne kadar lider gelmiş. Hakemin müdahalesinin olamadığı, hak edenin kazandığı iki maç olması isteriz" ifadesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile alakalı söylediği sözlerinin hatırlatılması üzerine Başkan Doğan, "Osimhen’in menajeri, Türkiye’de herkese önerdi. Trabzonspor olarak bu rakamları veremeyeceğimizi söyledik. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Şampiyonluğu bir futbolcuya da bağlayamazsınız, diğer oyunculara ayıp olur" dedi.

Mustafa Eröğüt ile birlikte yemek yemelerinin sorulması üzerine ise Ertuğrul Doğan, "Mustafa Bey benim arkadaşım. Yemek yedik. Futbol konuşuluyor mu, tabii ki konuşuluyor. Mustafa Bey’in de kafasında kendine göre planları var. Biz her zaman oturduğumuz yemeklerde bunları konuşuyoruz. O gün de konuştuk. Bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz O gün basına düştü. Biz sürekli görüşen insanlarız" şeklinde cevap verdi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili Teknik Direktör Fatih Tekke ile konuştuklarını söyleyen bordo-mavililerin başkanı, "Ekibiyle çalışıyor. Bize transfer listesi verecekler. Listeyi aldıktan sonra konuşacağız. Yapabildiklerimizi yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştiren Ertuğrul Doğan, "Ligin başından beri söylüyoruz, bu MHK ile bu iş olmaz. Başkanın niyeti iyiyse bu MHK ile alakalı ilk anlamda bu çözümü getirmesi gerekiyordu ama getirmedi. Birçok kulüpten gelen talepleri değerlendirmedi. Kendisinin düşüncesi. Böyle giderse biz de ona göre karar ve tedbir alacağız. O makamda kim oturuyorsa böyle şeylerle karşılaşıyor haliyle" ifadesinde bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Trabzonspor'dan ihraç edilmesiyle ilgili üyelerden talepler geldiğini açıklayan Doğan, "Kulübünün kurulları var. Böyle bir talepler bize geliyor. Öyle bir gündemimiz yok. Trabzonspor’un genel kurulu var. Kurullardan sürekli böyle talepler geliyor. Bu hoş değil. İnsanlar haklı, biz de bunu dile getiriyoruz. Hacıosmanoğlu’nun çözümünü bulması gerekiyor. Biz sürekli federasyonun ne yapmasını konuşmamız da doğru değil. Adaleti sağlayacak görevli olan kendileri. 'Adalet var mı?' dendiğinde tüm kulüpler haykırarak 'hayır' diyor. Demek ki bir yanlış var. Biz onun seçilmesinde, şahsen ben ve kulübümüm gerekli olan her desteği verdik. Bundan sonra Türk futbolun problemlerini çözecek olan kendisi. Şu an böyle bir görüntü yok. Net olarak söyleyeyim. Yabancı VAR da gelebilir, maç da yönetebilir dedik. Bunu derken, kıdemli, liyakat sahibi hakemlerinin gelmesi lazım. Çizgiyi nereden çekeceğini bile bilmeyen bir VAR hakemi geliyorsa o zaman gelsin bunu Türk hakemleri yapsın. Bu yanlışların bozulması lazım. Önümüzde 2 maç var. Buna benzer aynı hatalar olursa çok farklı konuşmak durumunda kalırız" dedi.

Şenol Güneş ile Fatih Tekke'nin, Trabzonspor'un değerleri olduğunu belirten Başkan Doğan, "İkisi de Trabzonspor’un değeri. Şenol Güneş, Trabzonspor’un kaptanı, bugünlere gelmesinde çok önemli faydası var. Kendisi ile çok güzel çalıştık. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Kendisi elinden gayreti gösterdi, olmadığını kendisi de kabul etti. Fatih Tekke de Trabzonspor’un çok önemli değeriydi. Bu konu çok şanslıyız. Önümüzdeki dönemde kendisiyle güzel işler yapacağız. Ben olduğum sürece camiamızın değerlerine sahip çıkacağım. Her değerimize sahip çıkacağız" söyleminde bulundu.

İstanbul’da iki arazi üzerinde planları olduğunu açıklayan bordo-mavililerin başkanı, "Avrupa’nın en büyük futbol akademisini yapacağız. Herkesin parmakla gösterdiği bir akademi olacak. Gelir getirici gayrimenkul projesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Birçok kulübün rahatsızlıklarını dile getirdiğini hatırlatan Ertuğrul Doğan, "Ortada yanlış olduğu çok net. Federasyonu bugüne kadar yapamadı. Yapmasını bekliyoruz. Bunun üzerinde kulüp başkanın da, kulübün de yapabileceği bir açıklama var. Bence Türkiye’de futbolunun başkenti Trabzon’dur. Futbol, burada yazıldı. Biz başımıza ne geldiğini net anlıyoruz. Biz geldiğimiz günden beri her hafta bunları dile getiriyoruz. Olan tek şey ceza almamız. Kulüp başkanları ceza olmayacaktı, kulübünü savunduğu için. Önümüzdeki iki Galatasaray maçı var. Tek beklentimiz kimsenin hakkını yenmediği, adaletli bir yönetim olması. Bundan dolayı ceza alabiliriz. Bu durumdayız. Benim için değil, diğer kulüpler için de geçerli. Onlar da alıyor, Dursun başkan, Serdal başkan da alıyor. Almayan başkanlar da var. Onlar niye almıyor" açıklamasında bulundu.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maçta deplasman tribünü biletlerinin fiyatlarını uygun yapmalarının sorulması üzerine Doğan, "Onlar da bize aynısını yapmışlardı. Biz de aynı şekilde karşılık verdik. Takımını desteklemeye gelen kimseyle Trabzonspor'un bir işi olmaz. En son Göztepe geldi. Güzel bir maçtı. Maçtan sonra Göztepe taraftarına teşekkür ettim. Galatasaray taraftarı da aynısını yaptığı müddetçe herhangi bir sıkıntı yok. Takımlarını desteklerler, gezerler, evlerine dönerler" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Başkan Doğan, "Fatih hoca çok istiyor, camia da çok istiyor. İnşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü, sahada adaletli yönetim olursa, garip garip işlerle hakkımız yenmezse kazanan Trabzonspor olacaktır. Prim belirledik. Kupadan gelecek maç geliri, naklen geliri futbolculara vereceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor diğer kulüplerden ayrı olarak herkes için adalet istediğini söyleyen bordo-mavililerin başkanı, "Biz onları kişisel çıkarlarımız için kullanmıyoruz, yeri gelirse çok ağır kullanırım. O başka bir şey. Anadolu kulüpleri başta olmak üzere herkesi için adalet diyoruz. Herkes için adaletin olmadığı yerde işler yürümüyor. Rakiplerimiz tarafından yapılan bir şey. Rakiplerimiz devletten önemli araziler aldı, hiç konuşulmadı. Bize hep söylüyorlar, siyasetin takımı Trabzonspor. Nasıl bir takımsak her yıl hakkımız defalarca yenmiş, sorsan biz siyasetin takımıyız. Kulübünün çıkarları için bunlar gerekiyor" şeklinde konuştu.

Doğan, son olarak kaleci Uğurcan Çakır'ın durumu için ise, "Takımımızın kaptanı. Bana kalsa futbolu burada bıraksın. Kendisine verdiğimiz bir söz var. Eğer Avrupa’nın önemli kulübünden ciddi teklif gelirse, Uğurcan da 'yardımcı ol' derse kendisine yardımcı olacağımıza dair sözümüz var. Bu sözümüz geçerli. Onun dışında Uğurcan hakkında bir opsiyonumuz yok" sözlerini ekledi.