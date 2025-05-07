

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, evinde konuk ettiği Barcelona’yı uzatmalar sonunda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. İlk karşılaşması 3-3 sona eren iki dev kulüp arasındaki mücadelede İtalyan ekibi toplamda 7-6'lık skorla üstünlük sağladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan kritik mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Inter, ilk yarıda Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Barcelona ise ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle öne geçse de Francesco Acerbi’nin son dakikadaki golüyle maç 3-3’e geldi ve uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda sahneye Davide Frattesi çıktı ve 99. dakikada attığı golle Inter’i finale taşıdı. Maçta etkili bir performans sergileyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 79 dakika sahada kaldı ve penaltıdan takımının ikinci golünü attı.

Inter, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 7. kez finale yükselmiş oldu. Daha önce bu kupayı 1964, 1965 ve 2010 yıllarında kazanan İtalyan ekibi, son olarak 2010’da Jose Mourinho yönetiminde mutlu sona ulaşmıştı.