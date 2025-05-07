Uzun yıllar boyunca hem uzak hem de yakın görme problemi yaşayan 50 yaşındaki uçak teknisyeni Sinan Canbaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan akıllı mercek ameliyatı sayesinde göz sağlığına kavuştu.

Görme sorunlarının iş yaşamını ciddi şekilde zorlaştırdığını belirten Canbaz, operasyonun ardından gözlük kullanmadan net bir görüşe kavuştuğunu ifade etti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, yaşla birlikte göz içindeki doğal lensin yapısında meydana gelen değişimlerin görme bozukluklarına yol açtığını vurgulayarak, akıllı mercek uygulamalarının gözlükten bağımsız yaşamı mümkün kıldığını söyledi.

“Gözlük kullanmak iş verimimi olumsuz etkiledi”

Zamanla uzak ve yakın görmesinin bozulduğunu söyleyen Canbaz, özellikle teknisyenlik yaptığı dar ve düşük ışıklı ortamlarda gözlük kullanımının zorluk yarattığını dile getirdi. İki farklı gözlük kullanmak zorunda kaldığını belirten Canbaz, bu durumun hem fiziksel hem de mesleki olarak kendisini zorladığını ifade etti.

“Ameliyat süreci son derece konforluydu”

Çözüm arayışıyla üç farklı doktorla görüştüğünü aktaran Canbaz, son kararını Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’ın değerlendirmeleri sonucunda verdi. Yapılan muayene ve testler doğrultusunda akıllı mercek ameliyatı uygulandı. Canbaz, operasyon sonrası hiçbir ağrı hissetmediğini ve artık rahatlıkla okuma yapabildiğini söyledi.

“Yaşla birlikte göz içi lens yapısı bozuluyor”

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, 50 yaşındaki hastanın hem uzak hem yakın görmede sorun yaşadığını belirtti. Yapılan detaylı incelemelerde, göz içi doğal lensin uyum yeteneğini kaybetmeye başladığını gözlemlediklerini aktardı. Bu durumda trifokal göz içi lens uygulaması yaparak hastanın tüm mesafelerde gözlükten bağımsız görmesini sağladıklarını ifade etti.

“Tedavi süreci hastanın yapısına göre planlanıyor”

Yıldırım, göz içi lenslerin farklı türleri olduğunu ve uygulamanın, hastanın göz yapısına ve beklentilerine göre planlandığını söyledi. Trifokal lenslerin, uzak, orta ve yakın mesafelerde net görüş sağladığını belirten Yıldırım, ameliyat sonrası takiplerin birinci gün, birinci hafta ve birinci ayda yapıldığını ekledi. Hastaların genellikle ikinci günden itibaren normal yaşamlarına dönebildiklerini söyledi.