Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Dünya Kupası'nın 2. Ayak yarışmaları, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay kentinde devam ediyor.

6 Mayıs tarihinde başlayan yarışmalarda üçüncülük için Birleşik Krallık takımıyla karşılaşan Makaralı Yay Kadın Takımımız, 229-229 beraberlik skoru sonrasında yapılan beraberlik atışlarında üstünlüğü sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 15 sporcuyla katıldığı yarışmalarda ülkemize bronz madalya kazandıran Makaralı Yay Kadın Takımımız; Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşuyor. 11 Mayıs'ta sona erecek olan 2. Ayak yarışmaları sonrasında Dünya Kupası'nın 3. Ayak yarışmaları 03-08 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya’da, 4. Ayak yarışmaları 08-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilecek. Dünya Kupası Finalleri ise 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Nanjing kentinde gerçekleştirilecek. 2025 Dünya Kupasının 1. Ayak yarışmaları 08-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaletindeki Auburndale kentinde yapılmıştı.

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