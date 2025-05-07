Nallıhan Belediye bünyesinde oynayan sporcular, Arnavutluk Tiran’da düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü. Mücadele sonunda sporcular, Eslem Tekin, Ayşe Kılınç, Belinay Özdemir ve Poyraz Aydın madalya sahibi oldu.

"Disiplinin en güzel örneği oldular"

İlçeye Tekvando alanında başarı getiren sporcuları, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör şöyle tebrik etti: "Uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandıran genç sporcularımızı yürekten kutluyorum! Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile dönen Eslem Tekin, Ayşe Kılınç, Belinay Özdemir ve Poyraz Aydın, azmin ve disiplinin en güzel örneği oldular. Onları bu başarıya taşıyan kıymetli antrenörlerimiz Veli Kalkan ve Erdi Kalkan’a, aynı zamanda destekleriyle her daim yanlarında olan ailelerine şahsım ve ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.