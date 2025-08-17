ATV’nin yeni yayın döneminde 7. sezonuyla ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, yenilenen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eylül ayı başında sete çıkması planlanan dizinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenecek.

Yeni sezonda Orhan Bey döneminin anlatılacağı dizide kadroda önemli değişiklikler yapılacak. İlk olarak Orhan Bey karakterini canlandıracak oyuncu olarak Mert Yazıcıoğlu ile anlaşılmıştı. Daha sonra Osman Bey rolü için usta oyuncu Cihan Ünal’ın kadroya katıldığı duyurulmuştu.

Son olarak dizinin en merak edilen karakterlerinden Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar canlandıracak. Deneyimli oyuncunun diziye katılması, yeni sezona dair beklentileri daha da yükseltti.

Kuruluş Osman’ın 7. sezonu, tarihi atmosferi, güçlü hikâyesi ve yeni oyuncu kadrosuyla ekranlarda ses getirmeye hazırlanıyor.