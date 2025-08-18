Yangın saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin çatısında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede binanın çatısına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu. (DHA)

