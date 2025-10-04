Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşım ve altyapı yatırımlarımızla, Kaman'ı sadece üretim değil, aynı zamanda kültür ve sanat merkezi haline getirme yolunda da kararlı adımlar atıyoruz. Yaptığımız her yol, her köprü, Kaman’ın cevizini, balını ve kültürel hazinelerini Türkiye’ye ve dünyaya taşıyan bir bağdır” dedi.

Kaman ilçesindeki festivale katılan Bakan Uraloğlu'na, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim etti. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklama, “Anadolu’nun gönül bahçesi, ozanlar diyarı Kırşehir’in incisi Kaman’da, 34’üncü Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali’nde sizlerle bir arada olmanın derin mutluluğunu yaşıyorum. Kırşehir, ahiliğin ruhunu taşıyan, bereketli topraklarıyla Anadolu’nun kalbi olan bir şehir. Bu bereket, sadece sofralarımızda değil, ruhlarımızda da yer buluyor. 34’üncü yılını coşkuyla kutladığımız bu festivalle, ince kabuğu ve eşsiz lezzetiyle dünyada ün salmış Kaman cevizinin bereketini taçlandırıyoruz. Kaman, ceviziyle, kültürüyle ve çalışkan insanlarıyla Anadolu’nun parlayan bir yıldızıdır. Marka haline gelen Kaman cevizi, bu toprakların emeğini, sabrını ve sevdasını anlatır” diye konuştu.

Kırşehir’in ulaşım ve iletişim altyapısında son 23 yılda yapılanları anlatan Bakan Uraloğlu, “Ulaşım ve altyapı yatırımlarımızla, bu güzel ilçemizi sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi haline getirme yolunda da kararlı adımlar atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir ulaşım altyapısı, ekonomik kalkınmanın, ticaretin ve turizmin temel taşıdır. Yaptığımız her yol, her köprü, Kaman’ın cevizini, balını ve kültürel hazinelerini Türkiye’ye ve dünyaya taşıyan bir bağdır. Bu kapsamda son 23 yılda Kırşehir’in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 18 milyar 757 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002’de sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 5 kilometreden 145 kilometreye ulaştırdık. Ankara-Niğde Otoyolu ile Kırşehir’imizi Ankara’ya ve Akdeniz’e otoyol konforuyla bağladık. Kırşehir-Kırıkkale-Ankara Yolu ve Kırşehir-Kayseri Yolu’nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Kaman’ı da bu yatırımların kalbine yerleştirdik. Kırşehir-Kaman-Ankara Yolu’nu bölünmüş yol olarak tamamlayarak, Kaman’ı başkentimize daha hızlı ve güvenli bir şekilde bağladık" ifadelerini kullandı.

‘ÇİFTÇİMİZİN VE GİRİŞİMCİMİZİN YANINDAYIZ’

Bakan Uraloğlu, kentte yapımına başlanan önemli projelerin sürdüğünü de belirterek, "Kırşehir Çevre Yolu ve Kırşehir’i Nevşehir’e Kapadokya Havalimanı’na bağlayacak Tuzköy-Kesikköprü Yolu gibi önemli projelerimize devam ediyoruz. Mucur-Karahasanlı Yolu’nu da yatırım programımıza aldık ve çalışmalarına önümüzdeki süreçte başlayacağız. Festivalimizin ardından Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Kavşağı, Kaman Şehir Geçişi ve Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu’nun Savcılı-Kırşehir Kesimi’nin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu ise bölgenin bağlantılarını güçlendirerek, Kaman’ın ürünlerini daha hızlı bir şekilde Türkiye’ye ve dünyaya ulaştıracak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak her zaman üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanındayız. Sizler, bu bereketli topraklardan aldığınız ilhamla üretmeye devam edin; bizler, Kaman’ın potansiyelini dünyaya taşımak için durmaksızın çalışacağız” dedi. (DHA)