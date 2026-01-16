Başkent Üniversitesi Hastanesi, ileri görüntüleme teknolojilerindeki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, yeni nesil 3 Tesla (3T) manyetik rezonans (MR) cihazını hizmete aldı. Yüksek görüntü kalitesi, geniş kullanım alanı ve hasta konforunu önceleyen yapısıyla dikkat çeken bu ileri teknoloji MR cihazının açılışını Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haber tarafından yapıldı.

Hasan Telatar Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni nesil 3 Tesla (3T) manyetik rezonans (MR) cihazının özelliklerini Prof. Dr. Mehmet Haberal anlattı.

2 DAKİKADA TARAMA

Başken Üniversitesi Hastanesi’nin hedefinin hastalarımıza en etkin tedaviyi uygulamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Haberal “Son teknoloji olan MR ile 2 dakikada vücut taraması yapılabilecek.” dedi.

Yeni MR sistemi, güçlü manyetik alanı ve gelişmiş teknik donanımı sayesinde daha net, daha ayrıntılı ve daha güvenilir görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor. Bu sayede özellikle beyin, omurga, kas-iskelet sistemi, karın organları ve damar görüntülemelerinde tanı doğruluğunun artırılması hedefleniyor.

SON TEKNOLOJİ

Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kazandırılan bu teknoloji, yalnızca klinik tanı süreçlerini güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda akademik ve bilimsel çalışmalara da önemli katkılar sağlıyor. Gelişmiş gradiyen teknolojisi sayesinde hızlı ve detaylı çekimler yapılabilirken, geniş görüntüleme alanı ile farklı hasta gruplarına etkin hizmet sunulabiliyor. Artırılmış görüntü kalitesi sayesinde kısa sürede daha etkili ve doğru tanı konup tedavi süreçleri hızlandırılabiliyor.

Hasta konforu da bu yeni sistemin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Geniş tünel yapısı ve optimize edilmiş çekim süreleri sayesinde hastalar için daha rahat ve güvenli bir görüntüleme deneyimi sağlanıyor.