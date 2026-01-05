KIRŞEHİR’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U.’nun izini sürdü.

Saklandığı Adreste Yakalandı

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün bir ikamette gizlendiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla S.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine Teslim Edildi

Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.