Cumhuriyetimizin İlk Milli Eğitim Bakanlarından Harf Devriminin Mimarı Darendeli Mustafa Necati, 4 Ocak Pazar günü Ankara tarafından düzenlenen muhteşem bir törenle anıldı.

Ankara’da Necatibey Caddesi’ndeki dernek merkezinde düzenlenen anma etkinliğine Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Yekta Güngör Özden, geçmiş dönemlerin ünlü politikacısı ve Milli Eğitim Bakanlarından Ali Naili Erdem, eski bakanlardan ve Ata Parti Kurucu Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, eski Adalet Bakanlarından Seyfi Oktay, eski bakanlardan Enis Öksüz ve Yaşar Topçu ile Çankaya Belediye Başkanı Malatyalı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda davetli katıldı.

Necatibey Caddesi’nin giriş kısmına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni dikilen ve Mustafa Necati’yi tanıtan anıt önünde kısa bir açılış töreninden sonra Dernek merkezinde toplanan katılımcılar arasında Çukurova Üniversitesi eski rektörlerinden Darendeli Prof. Dr. Yalçın Kekeç, Emekli Müsteşar Ali Helvacı, emekli bürokratlar Mehmet Gültekin, Ahmet Kurtoğlu, İsmet Çomoğlu, Prof. Dr. Kemal Dinçer, Prof. Dr. Mehmet Akkülah, Gazeteci Önder Sürenkök, Rönesans Holding Temsilcisi Arif Hikmet Sürenkök, CHP Darende İlçe Başkan Yardımcısı Mümtaz Altun, Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı Battal Yıldız, Malatyalı ilçe dernek başkanları, Ankara Darendeliler Derneği eski başkanlarından Mehmet Gültekin, Şevket Soylu ile birlikte çok sayıda katılımcı yer aldı.

Dernek Başkanı Derviş Kihtir, başta Ankara olmak üzere Adana ve Malatya gibi yurdun değişik bölgelerinden gelen katılımcıları tanıtı ve teşekkür etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra Mustafa Necati hakkında kısa bilgiler verdi. Oturum Başkanlığını yapan emekli müsteşar Ali Helvacı da Mustafa Necati hakkında uzun süredir araştırmalar yaptığını ve dört kitap yazdığını hatırlatarak bilgiler verdi.

İlk konuşmacı Eski Milli Eğitim Bakanlarından Ali Naili Erdem, Cumhuriyetimizin kurucu önderi Atatürk’ün cenazesinin Anıtkabir’e taşınmasında görev aldığını, Celal Bayar ve Adnan Menderes ile birlikte göz yaşları içerisinde Selanik’ten, Hatay’dan ve yurdun bir çok köşesinden getirilen toprakları üzerine sererek Atamızı kabrine yerleştirdiklerini anlattı. Laik, demokratik hukuk devleti Cumhuriyetimizin temel taşlarının atılmasından ve Atatürk’le birlikte çağdaş devletimizin kurucuları arasında yer alan Mustafa Necati’den ayrıntılı bilgiler veren Erdem, “Arap alfabesinin Türk diline uyumunda çok zorluklar yaşandığını, Mustafa Necati’nin Bakanlığı sırasında kabul edilen Latin Alfabesi ile kısa zamanda okur yazar oranının hızla arttığını” anlattı.

Ata Parti Genel Başkanı ve eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek de Atatürk’ün önderliğinde Mustafa Necati’nin bakanlığı döneminde gerçekleştirilen harf devriminin öneminden söz etti. Asya’daki Türk devletlerinde görevlerde bulunduğunu, araştırma ve incelemeler yaptığını, kitaplar yazdığını belirten Zeybek, “Devletimizin bekası için, Atatürk ve Mustafa Necati’lerin açtığı aydınlık yoldan ayrılmamalıyız” dedi.

Bir süre gazetemiz Darendeli’de de yazılar da yazan Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin yazarı Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden de Atatürk ve Mustafa Necat ile Harf Devrimi hakkında önemli bilgiler verdi. Laik, Demokratik, sosyal ve çağdaş bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimize sahip çıkmamızın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmacılar, derneğin tüm salonlarını dolduran katılımcılar tarafından dikkatle izlendiler, dinlendiler ve coşkuyla alkışlandılar. Toplantı sonrasında katılımcılara yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu.

Ankara Darendeliler Derneği’nde bugüne kadar gerçekleştirilen en coşkulu ve katılımlı toplantı olduğu belirtilen Mustafa Necati’yi anma etkinliklerinin önümüzdeki yıllarda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tahsis edeceği salonlarda daha geniş kapsamlı olarak düzenleneceği belirtildi.

Toplantı, sohbetlerle geç vakitlere kadar devam etti.