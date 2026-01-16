Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sosyal medyada yer alan “nakit parayla altın satışı yasaklandı” ve “bandrolsüz altına el konulacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu paylaşımların vatandaşları yanıltmaya yönelik olduğunu söyledi.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen altın satışına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan “altın artık nakitle alınamayacak” ve “vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacak” yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Sönmez, bu tür paylaşımların piyasada gereksiz paniğe yol açtığını ifade etti.

KMTS’nin Amacı Kayıt Dışılığı ve Sahteciliği Önlemek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS), kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesini, vergi güvenliğinin sağlanmasını ve saflık ile ağırlık üzerinden yapılan sahteciliğin önlenmesini amaçlıyor.

Sistem; tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamında 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin ve paladyumu kapsıyor. Bu ürünlerde seri numarası, güvenlikli etiket aracılığıyla lazerle ambalaj üzerine işleniyor.

10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise seri numarası hem ürünün kendisine hem de ambalajına lazerle işaretleniyor.

İşlenmiş Altınlar KMTS Kapsamı Dışında

Bilezik, yüzük, kolye gibi işlenmiş altın ürünleri ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutuluyor. Bu nedenle vatandaşların sahip olduğu ziynet altınlarıyla ilgili herhangi bir el koyma ya da bandrol zorunluluğu bulunmuyor.

Nakit Ödeme Sınırı 30 Bin Lira

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabiliyor. Bu tutarın üzerindeki işlemlerde ise banka veya finans kuruluşları aracılığıyla ödeme yapılması zorunluluğu devam ediyor.

Güncel altın fiyatları dikkate alındığında, vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar altını nakit olarak satın alabilirken, bu tutarın üzerindeki işlemler bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

“Altın Nakitle Alınamaz” Söylemi Kaos Yaratıyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 30 bin lira üzerindeki işlemlerde banka zorunluluğunun yeni bir uygulama olmadığını vurgulayarak, “Bu düzenleme sadece kuyumculuk sektörüne özgü değildir, tüm sektörleri kapsar. ‘Altın artık nakitle alınamayacak’ şeklindeki açıklamalar piyasada kaos oluşturma çabasıdır” dedi.

Ödeme kaydedici cihazlarla yapılan alışverişlerde kuyumculuk sektöründe limitin 36 bin lira olduğunu hatırlatan Sönmez, bu rakamın diğer sektörlere göre daha yüksek belirlendiğini ifade etti.

“Yastık Altı Altına El Konulacak” İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

Bandrolsüz olduğu gerekçesiyle yastık altı altınlara el konulacağı yönündeki iddiaların da art niyetli olduğunu belirten Sönmez, KMTS’nin vatandaşın değil, sahteciliğin karşısında olduğunu söyledi.

“Bu sistem yalnızca rafineri ürünlerini kapsar. Vatandaşın bileziği, küpesi, gerdanlığı bu uygulamayla ilgili değildir” diyen Sönmez, sosyal medyada yayılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

“Bu İddiaları Açıklamaktan Yorulduk”

Sektörün güven esasına dayandığını ifade eden Sönmez, reyting ve etkileşim uğruna yanlış bilgi yayan sosyal medya hesaplarına tepki göstererek, “Bu asılsız haberler hem esnafı hem vatandaşı panikletiyor. Kuyumculuk stratejik bir sektördür, bu sektöre zarar vermek ülke ekonomisine zarar verir. Bu iddiaları müşterilerimize açıklamaktan bıktık” dedi.

Yetki Belgesi Harçları İçin Düzenleme Talebi

Sönmez ayrıca, Kuyum Ticareti Yetki Belgesi harçlarının yüksek olduğuna dikkat çekerek, esnafın kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu ancak harçların daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.