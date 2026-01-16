TBMM Genel Kurulu’nda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de kapsayan “Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 10 maddesi daha kabul edildi. Sokak magandalarına, makasçılara, kaçanlara ve alkollü sürücülere yönelik cezaları arttıran maddeler TBMM’de kabul edildi.

Buna göre trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafik cezaları şöyle :

1) Polisin “DUR” ihtarına uymayan sürücü

Devlete kafa tutmanın bedeli:

•⁠ ⁠200.000 TL’ye kadar para cezası

•⁠ ⁠Ehliyete 60 gün el koyma

•⁠ ⁠Araç 60 gün trafikten men

2) Ehliyeti iptal edilmiş ya da geri alınmışken direksiyon başına geçenler:

•⁠ ⁠200.000 TL ceza

3) Saldırı amacıyla araçtan inen veya ısrarlı şekilde takip edenler: (yol terörü)

•⁠ ⁠180.000 TL ceza

•⁠ ⁠Ehliyete 60 gün el koyma

•⁠ ⁠Araç 30 gün trafikten men

4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisiyle araç kullananlar:

•⁠ ⁠150.000 TL ceza

•⁠ ⁠Ehliyet tamamen iptal

5) Alkollü araç kullananlar: (0.50 promil üzeri)

•⁠ ⁠İlk yakalanma: 25.000 TL

•⁠ ⁠İkinci yakalanma: 50.000 TL

•⁠ ⁠Tekrarında: 150.000 TL

6) Makas atanlar, ters yönde gidenler, konvoy yapanlar:

•⁠ ⁠90.000 TL ceza

•⁠ ⁠Ehliyete 60 gün el koyma

•⁠ ⁠Araç 30 gün trafikten men

7) Ehliyetsiz araç kullananlar:

•⁠ ⁠40.000 TL ceza

8) Hız sınırını aşan sürücüler:

•⁠ ⁠2.000 TL – 30.000 TL arası ceza

•⁠ ⁠Ehliyete 30 ila 90 gün el koyma

9) Kırmızı ışık ihlali:

•⁠ ⁠3.000 TL – 80.000 TL arası ceza