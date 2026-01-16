Yenimahalle Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ülkenin geleceği olarak görülen öğrencilerin başarıları kutlanırken, onları özveriyle yarınlara hazırlayan öğretmenlere de teşekkür edilerek mutlu ve huzurlu bir tatil temennisinde bulunuldu.

Ara Tatilde Çocuklara Sanatla Buluşma Fırsatı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, çocukların ara tatil sürecini verimli, eğlenceli ve dolu dolu geçirebilmeleri amacıyla Tiyatro Şenliği düzenleneceği duyuruldu. Etkinlikle çocukların sanatsal faaliyetlerle buluşturulmasının hedeflendiği belirtilerek, tüm çocuklar tiyatro gösterilerine davet edildi.

Yenimahalle Belediyesi, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin tatil boyunca devam edeceğini bildirdi.