Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Aydın–Denizli kara yolu üzerindeki Yenipazar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika işçilerini taşıyan ve S.Y. yönetimindeki 09 P 1762 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü S.Y. ile birlikte minibüste bulunan 15 fabrika işçisi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.