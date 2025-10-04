Kaza, 2 Ekim'de gece saatlerinde Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Berivan Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Duman’ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: DHA