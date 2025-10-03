SÜMER TAŞKIRAN

2005 yılında Ankara’da kurulan Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE), bugüne kadar 6 binden fazla özel yetenekli çocuğa eğitim ve atölye desteği sundu. Dernek, 2013’te İçişleri Bakanlığı’nın hibe desteğiyle hayata geçirilen “Yeteneklerimi Keşfediyorum Projesi” ile birlikte çocuklara yönelik Robotik, Resim, Akıl Oyunları ve Tasarla-Yap-Oyna atölyeleri başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet yürüttü.

"ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI"

ÜZYEÇDE Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Kars, derneğin tüm faaliyetlerinin çocukların yaratıcılığını ve öğrenme motivasyonunu artırmaya yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Özel yetenekli çocukların eğitim hayatında yalnız bırakıldığını, ailelerin ise bu süreçte ciddi zorluklarla mücadele ettiğini görüyoruz. Biz ÜZYEÇDE olarak çocuklarımızın okul dışı serbest zamanlarını güvenli bir eğitim ortamında değerlendirmelerini sağlıyor, onların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman ‘çocuğun üstün yararı’ oldu.”

6000'DEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILDI

Çocuk Yetenek Atölyeleri aracılığıyla şimdiye kadar 6000’in üzerinde öğrenciye ulaştıklarını söyleyen Kars, atölyelerin yalnızca çocuklara değil ailelerine de destek sunduğunu vurguladı. Robotik çalışmalarından sanat atölyelerine, akıl oyunlarından kamplara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren dernek, bugüne dek 5000’den fazla aileye de rehberlik hizmeti sundu.

"DESTEK OLMADAN YÜRÜTMEK İMKANSIZ"

Derneğin yeni yerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü, ancak malzeme ve demirbaş temininde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Kars, bağış çağrısında bulundu: “10 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz Çocuk Yetenek Atölyelerini bu yıl yeni binamızda sürdürüyoruz. Ancak önceki malzemelerimizden mahrum kaldık. Robotik atölyesi için bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, robot kitleri; diğer atölyeler içinse çok sayıda araç ve sarf malzemesine ihtiyaç duyuyoruz. Ayni ya da nakdi destekler bizleri daha güçlü kılacak ve çocuklarımıza katkı sağlayacaktır.”

"EKONOMİK KOŞULLAR ZORLUYOR"

Dr. Kars, pandemi ve ekonomik krizlerin aileleri de derinden etkilediğine dikkat çekerek, “Gerek pandemi döneminde gerekse ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla, aileler çocuklarını bu tip atölyelere göndermekte zorlanıyor. Proje fonları ise demirbaş, personel ve onarıma yeterli bütçe ayıramıyor. Bu da zorunlu hizmetlerin yürütülmesini imkansız hale getiriyor. Ayrıca derneklere yapılan bağışların vergi matrahından düşülememesi de destekçilerin motivasyonunu olumsuz etkiliyor” dedi.

ÜZYEÇDE, her şeye rağmen çocukların eğitimine katkı sağlamak için çalışmalarını gönüllüler ve bağışçılarla sürdürmeye devam ediyor.