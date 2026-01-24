Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabı üzerinden Elazığ depreminin meydana geldiği saat olan 20.55'te paylaşım yaptı.

Bakan Kurum paylaşımda, 'Sivrice depreminin üzerinden 6 yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Rabbimden ülkemizi bir daha böyle acılarla sınamamasını diliyorum. Yaşadığımız acıyı unutmadan, Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir hâline getirdik. 25 bin 978 konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim ederek güvenli yaşam alanları oluşturduk. 81 ilimizin tamamını afetlere dirençli hale getirene dek çalışmaya devam edeceğiz' dedi.