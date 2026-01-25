TCK 158 Mağdurları Platformu, kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan binlerce vatandaşın yaşadığı ağır mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla Ankara’da basın açıklaması yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Temsilcilerle birlikte konuşan Platform Başkanı İlyas Ataş, iyi niyetle verilen ya da bilgileri dışında kullanılan IBAN’lar nedeniyle vatandaşların hem dolandırıldığını hem de sanık olarak yargılandığını belirterek, sorunun artık bireysel değil toplumsal bir boyut kazandığını vurguladı.

“HEM DOLANDIRILIYORLAR HEM SANIK OLUYORLAR”

Kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak bilinen vatandaşların, iyi niyetle ya da bilgileri dışında kullanılan IBAN’ları nedeniyle ciddi hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirten Ataş, “Binlerce vatandaşımız; IBAN’larını iş arama, yardım ya da ticari beklenti gerekçeleriyle iyi niyetle verdikten sonra ya da hiçbir bilgileri ve rızaları olmadan adlarına yapılan işlemler nedeniyle mağdur ediliyor. Bazı durumlarda vatandaşların IBAN’ları kullanılarak, kişinin bilgisi ve onayı olmadan dolandırıcılık yapılıyor ve bu işlemler sonucunda asıl dolandırıcılar yerine IBAN sahibi kişiler sanık durumuna düşürülüyor. Kişi hem dolandırılıyor hem de cezalandırılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ataş, zararlarını gidermelerine rağmen mağduriyetin sona ermediğini belirterek, “Bu kişiler, adlarına açılan onlarca dosya nedeniyle adli para cezalarına çarptırılıyor ve her bir dosya için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya devam ediyor.” dedi.

“11. YARGI PAKETİ MAĞDURİYETLERİ ÇÖZMEDİ”

11. Yargı Paketi’nde kripto, bankacılık ve GSM operatörlerine yönelik bazı önleyici düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Ataş, bu düzenlemelerin doğrudan mağdurları kapsamadığını ifade etti. “Açıkça ifade ediyoruz ki; TCK 158 kapsamında yaşanan bu mağduriyetler olmasaydı, bu düzenlemeler de yapılmazdı. Peki soruyoruz: Mağdurlar ne olacak?” diye soran Ataş, dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine devredilmesinin de sorunu çözmediğini savundu.

Ataş, “Asliye Ceza Mahkemelerine devredilen dosyalar, çözüm üretmek için değil; yalnızca Ağır Ceza Mahkemelerinin dosya yükünü azaltmak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle mağduriyetler halen devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

IBAN MAĞDURİYETLERİ NASIL OLUŞUYOR?

Platform tarafından yapılan açıklamada, TCK 158 kapsamında yaşanan mağduriyetlerin farklı yöntemlerle ortaya çıktığı belirtildi. Ataş, bu yöntemleri şu sözlerle sıraladı: “Arkadaş isteğiyle IBAN kullandırılması, esnafın iyi niyetinin suistimal edilmesi, evde ek iş vaadiyle kandırılan vatandaşlar, ticaret vaadiyle dolandırılan kişiler, ‘bankayız’ denilerek kredi notu tuzağına düşürülenler, üniversite burs vaadiyle kandırılan öğrenciler bu mağduriyetlerin başlıca örnekleridir.”

Bazı GSM operatörlerinde çalışan kişilerin güveni kötüye kullanarak vatandaşlar adına izinsiz hat çıkardığını da ileri süren Ataş, “Bu hatlar üzerinden yüksek meblağlı dolandırıcılık yapılıyor. Ayrıca vatandaşın IBAN’ı kullanılarak, kendisinin haberi olmadan para transferleri gerçekleştiriliyor” dedi.

“TALEBİMİZ NETTİR: UZLAŞMA KAPSAMINA ALINSIN”

TCK 158 mağdurlarının taleplerini de kamuoyuyla paylaşan Ataş, çözüm için yasal düzenleme çağrısında bulundu. “Talebimiz nettir: TCK 158 maddesinin uzlaşma kapsamına alınması ve CMK 253’ün bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi” diyen Ataş, tüm milletvekillerini ve Adalet Bakanlığını göreve çağırdı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.