Doğal güzelliğiyle her mevsim yerli turistlerin ilgisini çeken Gölbaşı Gölü, kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ve don olayının ardından ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için görsel bir şölen sundu.

Vatandaşlar Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

Göl çevresine gelen bazı vatandaşlar, donan göl manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirdi. Özellikle sabah saatlerinde göl yüzeyinde oluşan buz tabakası ve karla kaplı çevre, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtirken, vatandaşların buzlu alanlarda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.