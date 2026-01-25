rciyes Üniversitesi (ERÜ) çatısı altında faaliyet gösteren Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde (GENKÖK), saç nakli başta olmak üzere çeşitli tedavi alanlarında kullanılan eksozomların üretimi hayata geçirildi. DHA’ya açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye’de bu üretimi yapan sınırlı sayıda merkez bulunduğunu belirterek, üniversite hastanesi ölçeğinde önemli bir konumda yer aldıklarını ifade etti.

2012 yılında kurulan ve genetik ile kök hücre alanlarında Türkiye’nin en büyük araştırma merkezlerinden biri olarak gösterilen GENKÖK’te, yaklaşık 8 ay önce kök hücre üretimine de başlandı. Merkezde sağlıklı hücreler kullanılarak ihtiyaç duyulan dokularda hücre yenilenmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, bugüne kadar 14 hastada bu yöntemle tedavi süreci uygulandı. Bunun yanı sıra saç ekimi, cilt uygulamaları ve hücre transferlerinde kullanılan eksozomların üretim altyapısı da tamamlandı.

“Tedaviler Bakanlık Onayıyla Yürütülüyor”

Kök hücre çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üretim ve tedavi süreçlerinin Sağlık Bakanlığı onayıyla yürütüldüğünü vurguladı. Altun, “GENKÖK’te yaklaşık 7-8 aydır kök hücre üretimi yapıyoruz. Hekimlerimizin talebi doğrultusunda hastaların ihtiyaçlarına göre kök hücre temin edilerek tedavi süreçleri planlanıyor. Bu yöntemle, sağlıklı hücrelerin vücuda kazandırılması sayesinde hücre yenilenmesinin hızlandığı gözlemleniyor” dedi.

“Eksozom Üretiminde de Süreç Tamamlandı”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) ruhsatlandırma sürecinin son aşamaya geldiğini belirten Prof. Dr. Altun, eksozom üretiminin özellikle saç ekimi, cilt bakımı ve hücre transferlerinde yoğun şekilde kullanıldığını aktardı. Altun, “Eksozom üretimiyle ilgili tüm teknik süreçleri tamamladık. Ruhsat işlemlerinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Üniversitemizin kalite ve kapasitesine uygun yeni sağlık uygulamaları ve projeler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’de bu alanda üretim yapan 1-2 merkez bulunuyor ancak üniversite hastanesi ölçeğinde değerlendirildiğinde önemli bir noktadayız” ifadelerini kullandı.