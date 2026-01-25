İtalya Başbakanlığı’nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayımlayan Meloni, Trump’ın açıklamalarının İtalyan hükümeti tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirtti. Meloni, NATO müttefiklerinin Afganistan’daki misyonlarda aktif rol üstlendiğini vurguladı.

“NATO, 5. Maddeyi İlk Kez ABD İçin Devreye Soktu”

Meloni açıklamasında, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından NATO’nun tarihinde ilk ve tek kez 5’inci maddeyi yürürlüğe koyarak ABD’ye olağanüstü bir dayanışma gösterdiğini hatırlattı. Bu kapsamda İtalya’nın Afganistan’a binlerce asker gönderdiğini belirten Meloni, ülkesinin Batı Bölge Komutanlığı’nın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

“53 Askerimizi Kaybettik, Yüzlercesi Yaralandı”

İtalya’nın yaklaşık 20 yıl boyunca Afganistan’daki NATO misyonu kapsamında büyük bedeller ödediğini vurgulayan Meloni, bu süreçte 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini, 700’den fazla askerin ise yaralandığını kaydetti.

Meloni, “NATO ülkelerinin Afganistan’daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle de müttefik bir ülkeden geliyorsa kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Dostluk Saygı ve Dayanışma Gerektirir”

İtalya ile ABD arasındaki ilişkinin ortak değerlere ve uzun süreli iş birliğine dayanan sağlam bir dostluk olduğunu belirten Meloni, bu dostluğun günümüz küresel meydan okumaları karşısında daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Meloni açıklamasını, “Ancak dostluk, saygı gerektirir. Saygı da Atlantik İttifakı’nın temelini oluşturan dayanışmayı sürdürmenin vazgeçilmez koşuludur” sözleriyle tamamladı.