aza, saat 01.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Piri Reis Köprülü Kavşağı altında yaşandı. Ekrem A. idaresindeki 34 KYE 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımda bulunan aydınlatma direğine, ardından bahçe duvarındaki demir korkuluğa ve ağaca çarptı. Kontrolden çıkan araç, çarpmanın etkisiyle yakındaki bir kafenin bahçesine savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde sürücü Ekrem A.’nın 2.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki iki kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Ekrem A.’ya “alkollü araç kullanmak” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından toplam 16 bin 300 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.