Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'in , konu ile alakalı sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında aşırı lüks harcamalar ve yüksek ücretli tüketim oranlarına ilişkin paylaşımları sürekli takip ediyor. Sosyal medyanın yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuzluğu değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları, organizasyonlarda sergilenen yüksek tüketim harcamaları Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulmakta olup beyan edilen gelirlerle uyumsuzluk harcamaları ve hizmet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır.

İdare Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen denetimlere ilişkin 5.559 ihbar yapılmış ve bunun sonucunda 573 milyon TL ceza kesilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışılıkla mücadelesi ve gönüllülerin refahını artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edecek."