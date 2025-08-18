Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, ilk deprem saat 06.00.22’de, 3.8 büyüklüğünde ve 14.4 kilometre derinlikte kaydedildi.

İkinci deprem ise sadece 37 saniye sonra, saat 06.00.59’da, Yaylacık-Sındırgı merkezli olarak ölçüldü.

Bu depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 11 kilometre olarak açıklandı.