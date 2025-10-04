Patlama nedeniyle devre dışı kalan iki adet CTP (cam elyaf takviyeli polyester) boru, çelik borularla değiştirildi. Alandaki imalatlarda sona gelinirken, son kontroller ve hat basınç testleri de tamamlanmak üzere.

ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu gece itibarıyla hatlara su dolumu yapılacağını ve yarından itibaren Kesikköprü hattından şehre yeniden su verilmeye başlanacağını bildirdi. Kentte günlerdir süren su kesintisinin ardından, ASKİ ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hatlardaki arızalar giderildi. Yetkililer, testlerin tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak şehre ulaştırılacağını belirtti.