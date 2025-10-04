Sürücüler için önemli bir yenilik hayata geçirildi. Türkiye genelinde bulunan tüm sabit ve mobil radarlar, geliştirilen yeni mobil uygulama ile anlık olarak görüntülenebilecek.

Uygulama, kullanıcıların bulundukları konuma göre yakın çevredeki radar noktalarını harita üzerinde göstermesinin yanı sıra, sürücülerin hız sınırını aşmaması için uyarı bildirimleri de gönderecek.

Sürücüler, radar noktasına yaklaştığında telefonlarına gelen bildirimle haberdar olacak. Yetkililer, uygulamanın amacının cezaları önlemekten çok trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı.

Uygulamanın kısa süre içinde hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde ücretsiz olarak indirilebileceği belirtildi.