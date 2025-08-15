Çankaya Belediyesi, halk sağlığını korumak ve temiz bir kent ortamı oluşturmak amacıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 123 mahallede kent sağlığını tehdit eden zararlılara karşı yoğun mesai yapıyor. Yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karasinek ve sivrisineklerin üreme alanlarında larva mücadelesi ve açık alan ilaçlaması aralıksız devam ediyor.

Mazgallar ve Çöp Konteynerleri Düzenli İlaçlanıyor

Belediye ekipleri, karasinek ve sivrisineklerin üremesine elverişli çöp konteynerleri, sulak alanlar, rögarlar ve mazgalları hava şartlarını dikkate alarak düzenli şekilde ilaçlıyor. Özellikle rögar ve mazgallardaki çalışmalar büyük titizlikle yürütülüyor.

Çankaya Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Sağlıklı ve hijyenik bir Çankaya için çalışıyoruz. Kent sağlığını öncelik alarak vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat geçirebilmesi için; Kanalizasyon hatlarında, Çöp konteynerlerinde, Boş alanlarda ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.