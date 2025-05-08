.Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye personeli yangını söndürdü. Sivas Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir. BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır. Söz konusu yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması sebebiyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmemektedir." denildi.

Kaynak: AA