Minnesota temsilcisinde Julius Randle, 24 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Randle’a Anthony Edwards 20 sayı, 9 ribaunt ve Nickeil Alexander-Walker da 20 sayılık katkıyla eşlik etti.

Warriors Zorlandı

Golden State Warriors cephesinde ise Jonathan Kuminga 18 sayı ve Jimmy Butler 17 sayı üretmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı. Savunmada yaşanan zaaflar, 24 sayılık farkın oluşmasında etkili oldu.

Seri Eşitlendi

Bu sonuçla birlikte Batı Konferansı yarı final serisi 1-1’e geldi. Serinin üçüncü maçı Golden State’in sahasında oynanacak ve iki takımın finale çıkma yolundaki mücadelesi kaldığı yerden devam edecek.

NBA Play-Off heyecanı hız kesmeden sürerken, Timberwolves'un güçlü reaksiyonu, serinin geri kalan maçları için heyecanı daha da artırıyor.