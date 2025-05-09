Kırsalda kadın girişimciliğini desteklemeyi hedefleyen proje, kadınlara kooperatifçilik, dijital pazarlama, e-ticaret, finansal planlama gibi alanlarda eğitimler sunarak ekonomik ve sosyal güçlenme sağlıyor.

Üç yılı aşkın süredir İzmir-Efemçukuru ve Uşak-Kışladağ bölgelerinde uygulanan proje, bugüne kadar 200’ü aşkın kadının yaşamına dokundu, üç kooperatifin gelişimine katkı sundu. Proje kapsamında hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Gelişim Akademisi, sürdürülebilir kalkınmaya yerelden destek veriyor.

Kadınlara Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Eğitimi

Proje ile kırsalda yaşayan kadınlar, bilgiye, teknolojiye ve pazara erişim sağlayarak kendi bölgelerinde kalıcı sosyal dönüşümün öncüsü olabiliyor. Eğitim içerikleri; e-ticaretten markalaşmaya, teşviklerden finansal planlamaya kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler tarafından sunuluyor.

TÜPRAG Kışladağ Altın Madeni Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ünal, projenin merkezine kadınların yerleştirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Ekonomik hayata atılmalarını, üretimlerini tanıtmalarını, pazarlara açılmalarını önemsiyoruz. Kadınlarımız güçlü olursa toplum da güçlü olur. Altınımız kadınlarımız.”

Ayrıca madencilik gibi erkek egemen sektörlerde kadın istihdamını artırmak için çalıştıklarını belirten Ünal, Türkiye’nin ilk kadın kaya kamyonu operatörlerini yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kadın Dostu Platform’dan Girişim Akademisi Desteği

Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucusu Nazlı Demirel, proje kapsamında kurulan Kadın Girişim Akademisi ile kadınlara duygusal dayanıklılıktan dijital pazarlamaya kadar birçok alanda eğitim sunduklarını ifade etti.

“Bu sadece bir proje değil, kadınların geleceğe uzanan yolculuğu. İlham veren başarı hikayeleriyle rol model buluşmaları da gerçekleştirdik,” dedi.

Farklı şehirlerden gelen kadın kooperatif temsilcileri ve girişimcilerle birlikte öğrenme ve dayanışma ağı kurulan proje, kırsalda kadınların sesi olmayı sürdürüyor.