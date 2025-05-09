Gölbaşı Belediyesi çiftçiye ve üreticiye destek niteliğinde, Tarımsal Ürün Yetiştirme Alanı'nda karabuğday tohumları ekilirken, etkinliğe ilçe vatandaşları ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'da katıldı.

"Üreticinin yanında olmalıyız"

Etkinlikte konuşan Başkan Odabaşı'nın cümleleri şöyle: "Biz bu topraklarda büyüdük. Bu tarlaların yağmuruyla ıslandık, güneşiyle kavrulduk. "Her zaman üretenin yanında olmalıyız." sözümüzün gereği olarak çiftçimize faydalı olacak karabuğdayın ilk tohumlarını bugün Tarımsal Ürün Yetiştirme Alanımızda attık." şeklinde konuştu.