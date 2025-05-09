Süper Lig’de 35. hafta dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Trabzonspor ile Galatasaray, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Akyazı Papara Park Stadı’nda karşı karşıya geliyor. 11 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Ezeli Rekabette 124. Maç

İki takım bugüne kadar tüm kulvarlarda 123 kez karşılaştı. Bu maçların 103'ü Süper Lig, 19’u Türkiye Kupası ve 1’i Süper Kupa’da oynandı. Genel tabloda Galatasaray 56 galibiyetle önde bulunurken, Trabzonspor 39 kez sahadan galip ayrıldı. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig özelinde ise Galatasaray 46, Trabzonspor 32 kez kazanırken, 25 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Ligde Hedefler Farklı

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de hafta içi oynanacak Türkiye Kupası Finali öncesi avantaj elde etmek istiyor. 46 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, Avrupa kupaları hedefini canlı tutmak istiyor.

Öte yandan 83 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kritik bir virajı geçmek istiyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazanmıştı.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da Durum Ne?

İki ekip, 14 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası Finali’nde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu kulvarda daha önce 19 kez karşılaşan ezeli rakiplerden Galatasaray 10, Trabzonspor ise 6 kez galip gelirken 3 maç berabere bitti.

Süper Kupa’da ise sadece 1 kez karşılaşan iki takımın 1976’daki mücadelesini Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.

İstatistiklerle Derbi

En farklı galibiyetler: Galatasaray (5-1, iki kez), Trabzonspor (4-1, bir kez)

En gollü maç: 1976 yılında oynanan ve Galatasaray’ın 6-4 kazandığı maç (toplam 10 gol) PSG-İnter Finali Kesinleşti İçeriği Görüntüle

En gollü beraberlik: 2-2 (beş kez)