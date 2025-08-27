Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun çağrısıyla Maliye Bakanlığı önünde toplanan kamu emekçileri, verilen zam oranını ve Hakem Kurulu’nun kararını protesto etti. “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atan kamu işçilerine Eğitim-İş ve Büro-İş de destek verdi.

Sendika temsilcileri, hakem heyetinin kurgusuna baştan itiraz ettiklerini ancak seslerini duyuramadıklarını belirtti. “11 üyenin 7’sini Cumhurbaşkanlığı seçiyor, böyle bir tabloda tarafsızlık mümkün mü?” diyerek sistemin adil olmadığını savundular.

“Masadan Çekilmek Çözüm Değil”

Katılımcılar, Memur-Sen’in toplu sözleşme masasından çekilmesine de tepki gösterdi. Emekçiler, alın terlerinin karşılığını istediklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Birleşik Kamu-İş'in Basın Açıklaması ise Şu Şekilde:

“Dağ fare bile doğurmadı; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan kamu emekçilerini açlığa mahkûm eden bir karar çıktı. Hükümetin sefalet zam teklifiyle başlayan 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, zaten hükümetin istediği sonucu çıkarmak üzere kurulmuş Hakem Heyeti’nin skandal kararıyla noktalandı.

Hakem Kurulu bugüne kadar emekçiler lehine tek bir karar almamıştır. Bu kurul, hükümetin politikalarını onaylayan bir mekanizma olarak çalışmaktadır. Kamu emekçilerinin insanca yaşama hakkını yok sayan, emeğini değersizleştiren bu anlayışla toplu sözleşme süreci bitirilmiştir.

Bu karar milyonlarca kamu emekçisini ve emekliyi sefalet ücretine mahkûm etmektedir. Enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız, güvencesizlik ve mobbing ile birleşerek yaşamı dayanılmaz hale getirmektedir.

Bugün haklarımızı yok sayan bu düzen, taleplerimizi duymayan bir anlayışla yönetiliyor. Taleplerimizi iletmek için yürüyüş yapmak istediğimiz gün genel merkezimizi polis kuşatması altına alan iktidar, Hakem Heyeti sürecini yalnızca bir formaliteye indirgemiştir.

Hükümet, sefalet ücretlerini bu kurul aracılığıyla meşrulaştırmaya çalışmaktadır. 25 milyonu açlığa ve sefalete mahkûm eden cumhurbaşkanıdır.

Ancak bu oyunu bozacağız!

Birleşik Kamu-İş olarak emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alana kadar geri adım atmayacağız. Kamu emekçilerinin insanca yaşam mücadelesine tüm konfederasyonları ve kamuoyunu destek olmaya çağırıyoruz.”