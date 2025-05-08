DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'e yönelik suikast iddiaları gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in aracının lastiğinde 2 Nisan 2025'te lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzenek bulunduğu iddia edildi.

DEM Parti konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Olayın 2 Nisan tarihinde gerçekleştiğini, otopark görevlisinin Önder'in aracını kullanırken lastiklerden ses gelmesi üzerine şüphelenerek aracı servise götürdüğü bildirildi. Yapılan incelemenin ardından aracın sol arka lastiğinde demirden yapılmış keskin bir düzeneğin araca yerleştirildiği tesbit edildi.

DEM Parti'nin bu durumu parti kurullarına ve TBMM'ye taşıdığı bilinenler arasında. Yapılan değerlendirmenin ardından ise;

"Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder, konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtmamıştır."