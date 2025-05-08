ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni tarife adımları, dünya ekonomileri açısından en büyük belirsizlik unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu tarifelerin orta ve uzun vadede makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel aktörlerin tahmin yapmasını zorlaştırıyor.

Fed Faizi Sabit Tuttu, Belirsizlikler Arttı

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Yapılan açıklamada ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı belirtilirken, yüksek enflasyon ve işsizlik risklerine dikkat çekildi.

Fed, işsizlik oranının düşük seviyelerde istikrarını sürdürdüğünü, iş gücü piyasasının ise güçlü kaldığını vurguladı. Ancak analistler, ABD ekonomisinde tarife etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini belirterek, özellikle istihdamdaki soğuma ve büyüme risklerinin Fed’in politika kararlarını zorlaştıracağını ifade etti.

Powell: Tarifeler Büyüme Üzerinde Baskı Oluşturabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, yüksek tarifelerin devam etmesi halinde enflasyonun artabileceği, işsizliğin yükselebileceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu. Powell, kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki artışın özellikle tarifelerden kaynaklandığını söyledi. Buna karşın uzun vadeli beklentilerin hâlâ Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı.

ABD-Çin Tarife Müzakereleri Başlıyor

ABD ile Çin arasında uzun süredir beklenen tarife görüşmelerinin ilk turu, bu cumartesi günü İsviçre'de yapılacak. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, müzakerelerin ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile birlikte yürütüleceğini açıkladı. Bessent ayrıca, ABD'nin diğer ticaret ortaklarıyla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'e uygulanan gümrük vergilerinde herhangi bir indirime gitmeyeceklerini ifade ederek, Pekin yönetimiyle yapılacak görüşmelerin daha sağlam bir zemine oturması gerektiğini söyledi. Trump, ayrıca bugün itibarıyla "büyük ve saygın bir ülke" ile yeni bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Amerikan medyasında bu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.

ABD Borsaları Pozitif Seyretti, Altın ve Petrol Değer Kazandı

Tarife görüşmelerine yönelik olumlu beklentilerle ABD borsalarında yükseliş görüldü. Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq yüzde 0,27 ve Dow Jones yüzde 0,70 değer kazandı. Vadeli işlemler de güne pozitif başladı.

Fed’in yüksek enflasyon ve işsizlik vurgusunun ardından altının ons fiyatı yüzde 0,8 artarak 3.392 dolara çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde kalırken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,7’ye geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1 artışla 61,4 dolara ulaştı.

Avrupa'da Gözler BoE'nin Faiz Kararında

Avrupa piyasalarında gözler bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararına çevrildi. BoE’nin, ekonomik durgunluğu aşmak amacıyla politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasaları, faiz indirimi olasılığını yüksek görüyor.

Son açıklanan mart ayı enflasyon verisinin yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalması, BoE’ye faiz indirimi için alan tanıdı. Diğer yandan, ABD tarifelerine ilişkin gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan gelen haber akışı, Avrupa piyasalarının seyrini etkilemeye devam ediyor.

Dün Avrupa'da Almanya'da DAX 40 yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,91, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,44 oranında değer kaybetti. Yeni güne ise endeks vadeli kontratlar pozitif başladı.

Asya Borsaları Tarife Umuduyla Yükseldi

Asya piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin başlayacağı haberlerinin ardından pozitif bir seyir izliyor. Bölgedeki temkinli duruş, müzakerelerin başlamasıyla birlikte yerini iyimserliğe bıraktı.

Analistlere göre, ABD’nin daha yapıcı bir diplomasi izlemesi bölge borsalarını destekliyor. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,5, Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,2 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul Negatif Seyretti, Gözler Verilerde

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi dün yüzde 0,66 düşüşle 9.074,62 puandan günü tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,1 artışla 10.405 puandan işlem gördü.

Dolar/TL kuru ise dün yüzde 0,1 artışla 38,6510 seviyesinden kapanırken, bu sabah bankalararası piyasada 38,6410 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler:

10.00: Türkiye, Nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

14.00: İngiltere, BoE faiz kararı

14.30: Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30: ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00: ABD, mart ayı toptan eşya stokları

17.30: Türkiye, nisan ayı hazine nakit dengesi

Analistler, BIST 100 endeksi için teknik açıdan 9.000 ve 8.900 puan seviyelerini destek, 9.200 ve 9.300 puan seviyelerini ise direnç olarak izliyor.