Çamlıdere Belediyesi, Elvanlar Köyü içerisinde bulunan Köy Konağı balkonu vatandaşların rahatça vakit geçirebilmesi için yenilendi. Çalışma kapsamında Kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise toz ve dış etkenlerden korunması amacıyla balkon kısmını Isı Yalıtımlı PVC pencerelerle kapatıldı.

" Elvanlar Köyü Konağı Balkonu daha konforlu hale getirdik"

Hizmet hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren, Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın ifadeleri şöyle: Elvanlar Köyümüzün Köy Konağı Balkonunu Isı Yalıtımlı Pencerelerle Yenileyerek Daha Konforlu Hale Getirdik Köylerimizin ihtiyaçlarını bir bir tespit edip, yaşam alanlarını daha kullanışlı ve modern hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Elvanlar Köyümüzün Köy Konağının bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte, uzun süredir açık durumda olan balkon kısmında önemli bir yenilik yaptık. Kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise toz ve dış etkenlerden korunması amacıyla balkon kısmını Isı Yalıtımlı PVC Pencerelerle kapattık. Yapılan bu düzenlemeyle Köy Konağımızda daha sıcak, konforlu ve dört mevsim kullanılabilir yaşam alanı oluştu. Elvanlar Köyümüz sakinlerine hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.