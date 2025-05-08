Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine dair önemli bir rapor yayımladı. 367 oyla kabul edilen raporda, Türkiye'nin mevcut hükümetinin demokratik gerileme eğilimlerinin, AB üyeliği için gereken kriterleri yerine getirmediği vurgulandı. AB üyeliği için belirlenen kriterlerin tartışmaya açılamayacağını belirten milletvekilleri, Türkiye'nin demokratik standartlardaki bozulma ve muhalif seslerin baskılanması konusundaki endişelerini dile getirdi.

Türkiye'nin AB Üyeliği Şartları Değiştirilemez

Avrupa Parlamentosu Üyesi, Türkiye'nin AB üyeliği için gerekli olan istikrar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarının korunması gibi temel koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kriterler, stratejik çıkarlarla ya da müzakerelerle değiştirilemez. Ayrıca, son dönemde Türkiye'deki barışçıl protestoların sert bir şekilde bastırılması ve protestoculara yönelik toplu davalar, Avrupa Parlamentosu tarafından kınandı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırılar, iktidarın seçimlerde meşru bir rakibi engellemeye yönelik politikalara işaret ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin Stratejik Önemi ve Bölgesel İlişkiler

Raporda, Türkiye'nin AB için stratejik ve jeopolitik önemine de vurgu yapıldı. Karadeniz, Ukrayna ve Orta Doğu gibi kritik bölgelerdeki artan etkisiyle Türkiye'nin NATO müttefiki olduğu ve güvenlik, ticaret, ekonomi ve göç alanlarında AB ile yakın ilişkiler kurduğu belirtildi. Ancak, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilirken, demokratik gerileme ve AB dışı dış politika uygulamalarının, ilerleme sağlanmasına engel olduğu kaydedildi.