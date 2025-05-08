İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kamu personeline yönelik düzenlenen seminer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde yapıldı. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mikail Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ın katıldığı seminerde, kamu kurumlarında görev yapan personele protokol kuralları, kamusal iletişim ve davranış biçimleri konusunda bilgiler verildi.
Seminerin, yarın da çeşitli oturumlarla devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA