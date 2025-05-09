Alınan kararlar şu şekilde;

1- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 02.05.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ÖMER AKBAŞ’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SÜLEYMAN GÖZAÇIK’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜT ALTINBAŞ’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi BUĞRA TERCAN’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SEHER KARAKAŞ’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 02.05.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 3. KAT TRİBÜNÜ GÜNEY MİSAFİR B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 03.05.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR - BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı NURETTİN AÇIKALIN’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi RIZA ERKUT YURDEMİ’nin, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi HASAN AKİ’nin, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ALİ SOFULARLI’nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FİDAN’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi FURKAN GÜVEN’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 03.05.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 840.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

5- GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.05.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-206-207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D-E, KUZEY TRİBÜN D-E, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 13. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 108-109-110-112 numaralı blokta-bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 05.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C-D, KALE ARKASI KAPALI TRİBÜN E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 05.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu BARIŞ EKİNCİER’in, 04.05.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 04.05.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 142.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN A-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 04.05.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR A.Ş.Trendyol 1. Ligmüsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 04.05.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- GEOSİS BOLUSPOR Kulübü hakkında, 04.05.2025 tarihinde oynanan GEOSİS BOLUSPOR-FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GEOSİS BOLUSPOR Kulübü görevlisi MAHMUT ÇİMENDER’in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.