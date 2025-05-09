Başkentliler bu hafta oldukça değişken bir hava ile karşı karşıya kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ankara’da önümüzdeki günlerde hem güneşli hem de yağışlı havalar görülecek. Haftaya sıcak ve güneşli başlayan Ankara’da bugün hava açık, sıcaklık ise 26°C’ye kadar çıkacak. Hafta sonu itibarıyla ise sağanak yağışlar kapıda.

Cumartesi günü, başkentin bazı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek.

Pazar günü ise dikkat! Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Havanın serinlemesiyle birlikte sıcaklık 19°C’ye düşecek. Haftanın devamında ise hava biraz daha sakinleşiyor. Pazartesi ve Salı günleri bulutlu ve ılıman hava beklenirken, Çarşamba ve Perşembe günü tekrar güneş yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar hafta ortasında 17°C’ye kadar gerilese de, Perşembe günü yeniden 22°C’ye yükselecek.