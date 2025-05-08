İngiltere Siyasi Haber kanalı Politics UK'in aktardığına göre, İngiltere-ABD Ticaret Anlaşması'nda önemli gelişmeler yaşandı.

İngiltere Siyasi Haber kanalı Politics UK’in aktardığına göre, İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen ticaret görüşmelerinde önemli bir anlaşmaya varıldı.

Taraflar, özellikle çelik, otomotiv, havacılık ve tarım sektörlerinde karşılıklı vergisel kolaylıklar sağlayan bir dizi yeni düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu.

Anlaşma kapsamında, ABD’nin İngiltere menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergisi tamamen kaldırıldı. Öte yandan İngiltere’den ABD’ye ihraç edilecek yıllık 100.000 otomobil, yüzde 10’luk indirimli gümrük vergisiyle ABD pazarına giriş yapabilecek; bu kotanın aşılması durumunda araçlara yüzde 27,5 oranında vergi uygulanacak.

Havacılıktan Tarıma Geniş Kapsamlı İş Birliği

Havacılık alanında ise 10 milyar dolarlık bir Boeing anlaşması duyuruldu. Bu iş birliği çerçevesinde Rolls-Royce tarafından tedarik edilecek motorlar ve uçak parçaları, ABD tarifelerinden muaf tutulacak.

Tarım ürünleri konusunda da önemli adımlar atıldı. İngiltere, 13.000 ton yüksek kaliteli ABD sığır eti ithal etmeyi kabul ederken, İngiliz çiftçilerine de ABD pazarına eşit erişim hakkı tanındı. Bu ticaretin, İngiltere’nin mevcut gıda standartlarını koruyarak yapılacağı vurgulandı.

Enerji ve sanayi ürünlerine yönelik adımlar da dikkat çekti.

Etanol ürünleri için gümrük vergisi kaldırılırken, makine ve tarım ekipmanları gibi alanlarda ABD pazarında daha geniş bir erişim imkanı sağlandı.

Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberine göre Starmer, ABD ile ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

Anlaşmayla, ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği yüzde 25 gümrük tarifesinin İngiltere için sıfıra indirileceğini belirten ifade eden Starmer,anlaşmayla, ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği yüzde 25 gümrük tarifesinin İngiltere için sıfıra indirileceğini belirtti.

İngiliz medyasındaki habere göre, anlaşma kapsamında, ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifeler çerçevesinde 2 Nisan'da açıkladığı ve asgari oran olan yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulanmaya devam edilecek.