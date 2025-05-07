Büyük Birlik Partisi (BBP) Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basan Uzman Çavuş Önder Özen kardeşimiz şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, tüm yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Biliyorsunuz, bir hafta boyunca, kamuoyu başka bir cenaze töreniyle meşgul oldu ya da meşgul edildi. Sahte bir nezaket ve üzüntü gösterisi, benim ve arkadaşlarımın tenezzül edeceği bir davranış biçimi asla değildir. Oluşturulmaya çalışılan atmosferi ibretle izledik ve artçılarını da izlemeye devam ediyoruz. Basında, sosyal medyada hepiniz görüyorsunuz." dedi.

Algının oluşturulduğundan bahseden Destici, "Bir tek mülk edinilmemiş, ikinci bir kazak alınmamış’ sürülen bir hayat mücadelesi ortaya konulurken, kamuoyuna bu enfekte edilirken ama bunlar misliyle tekzip eden yeterli belge ve bilgiler kamuoyunda dolaşıma sokuldu. Bunların gerçek olmadığı çok net bir şekilde gösterildi. Bu ifadeler doğru bile olsa, aziz ve necip Türk milletine 40 yıldır yaşatılan acıları örtmeye yetmez. Açık konuşalım, konuyla bir ilgisi de yok. Bunlar bizim işimiz de değil. Lakin gerçeği, sahteyi, samimiyeti, iki yüzlülüğü, vatanseverliği ve ihaneti birbirinden ayıracak akla ve izana sahibiz. Biz, birkaç gün önce toprağa verdiğimiz aziz şehidimiz Uzman Çavuş Önder Özen’in, babasının fotoğrafına iğne takılmasına ‘babamın canı acır’ diye itiraz eden 4 yaşındaki evladı Alya’nın, yarın hepimize soracağı, ‘çocukluğundan beri kanlı terör örgütü PKK’nın mensubu olduğunu ifade eden, terörist başı Apo’yu babam diye sunan birinin tabutuna neden şanlı, ay yıldızlı, rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağına sardınız’ sorusuna hangi cevap verilecektir. Bu ve benzer durumlar yüreğimizi yakmaya, acılarımızı artırmaya devam etmektedir. Onun için diyoruz ki; terörle, teröristle müzakere olmaz mücadele edilerek kökü kazınır." şeklinde konuştu.

"Pakistan’la kim savaşmaya kalkarsa bizi karşısında bulur"

Pakistan'ın kardeş ve dost ülke olduğuna dikkat çeken Başkan Destici, "Dolayısıyla Pakistan’ı kim hedef alırsa, Pakistan’a kim kötülük etmeye çalışırsa, Pakistan’la kim savaşmaya kalkarsa bizi karşısında bulur ve bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan’ın yanıdır. Pakistan’ı, Hindistan'la yaşadığı siyasi ihtilaflar değil, Müslüman olması feda edilebilir bir hedef haline getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Pakistan’ı kendi çıkarları için yem edecektir. Sadece bu durumu bile, bizim Pakistan’ı kayıtsız şartsız desteklememiz için yeterli bir sebeptir. Pakistan’ın, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere, geçmişte yaşadığımız her problemde, her zorlukta kayıtsız ve şartsız Türkiye’nin ve Türk milletinin yanında yer almasıdır ki bu durum, Türkiye’nin sadece reelpolitiği değil, aynı zamanda İslamla ve insanlıkla da imtihanıdır. Türkiye her şartta Pakistan’ın yanında yer almalıdır ve alacaktır. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Bu konuda gücümüz neye yetiyorsa yapacağız ve Türkiye’nin, gücü neye yetiyorsa, Pakistan’ın yanında tüm gücüyle yer alması için de her türlü gayreti göstereceğimizi buradan ifade ediyorum”