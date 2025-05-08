TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2025 Avrupa Günü kapsamında Cermodern’de düzenlenen resepsiyona katıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve eşi Anjellica Ossowski’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem ve çok sayıda büyükelçi ile ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.

Palandöken, sosyal medya hesaplarından etkinlikten anılarını paylaştı ve davet için teşekkürlerini sundu. Palandöken, "Nazik davetleri ve ev sahiplikleri için Sayın Büyükelçi Ossowski ve eşlerine teşekkür ediyor, bu özel günde emeği geçen herkese tebriklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Avrupa Günü kapsamında, bu yıl da mayıs ayı boyunca Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenleyeceği etkinlikler hakkında programını paylaşmıştı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, etkinlikte yaptığı açıklamada, 9 Mayıs 1950'de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın açıkladığı "Schuman Bildirisi"nin Avrupa Birliği’nin temellerini oluşturduğunu belirterek, "Avrupa bir fikir olarak başladı; rahatlıktan değil, yeni bir şey inşa etme cesaretinden doğan bir fikir. Barış, ortaklık ve eşit fırsatlara sahip demokratik bir Avrupa" diyerek Avrupa’nın geleceğine dair umutlarını dile getirdi.

Program çerçevesinde, 8 Mayıs'ta Ankara’da CerModern’de düzenlenen resepsiyonda caz müzisyeni Dilek Sert Erdoğan ve grubu sahne alırken, aynı zamanda dijital fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.