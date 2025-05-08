ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı. Trump, “Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuşacağım” dedi.

Trump, anlaşmanın imzalanması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var” ifadelerini kullandı.

Anlaşma, sadece ekonomik faydaların ötesinde bir stratejik öneme sahip. ABD, Ukrayna'nın Batı kampına olan bağlılığını güçlendirirken, aynı zamanda Çin’in nadir toprak minerallerindeki küresel hakimiyetini kırmayı amaçlıyor. Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak mineralleri, uzun vadede hem ABD'nin hem de Ukrayna'nın ekonomik kalkınması için kritik bir kaynak olabilir.