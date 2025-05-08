CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili yayımladığı son rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin, stratejik önemi ve göç konusundaki iş birliğine rağmen, yaşanan demokratik gerileme nedeniyle fiilen askıya alındığı belirtilmişti.

Milletvekili Bülbül, Türkiye’nin AB sürecinde yaşadığı duraklamayı, iç siyasetteki gelişmelerle ilişkilendirerek, özellikle son dönemde yaşanan yargı uygulamaları ve siyasi gelişmelere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli kesimlere yönelik yargı süreçlerinin, Türkiye’nin uluslararası alandaki algısını olumsuz etkilediğini savundu.

“Demokrasi Gerilemesi AB Sürecini Askıya Aldı”

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecinin askıya alındığını belirten son raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, raporda Türkiye'nin AB sürecinin, ülkenin stratejik önemi ve göç alanındaki iş birliğine rağmen, yaşanan demokratik gerileme nedeniyle durdurulduğunun vurgulandığını belirtti.

Bülbül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, toplumsal muhalefete, siyasilere, iş insanlarına, sanatçılara yönelik akıl dışı, maksatlı, hukuksuz ve saray güdümlü yargı tacizleri neticesinde bu sonuç sürpriz değil. Avrupa Parlamentosu raporu, uluslararası camianın bu antidemokratik gidişatı açıkça tescillediğini gösteriyor.”

Ekonomik kayıplara da dikkat çeken Bülbül, şu şekilde devam etti:

“Sırf AKP’nin koltuğu sallanıyor diye İmamoğlu’na yargı eliyle yapılan siyasi operasyonlarda 60 milyar dolarlık rezerv buhar oldu, borsadaki küçük yatırımcının parası pul oldu. Halkımız, AKP’nin şahsi ihtirasları yüzünden her geçen gün kaybetmeye devam ediyor.”