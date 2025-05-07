İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partinin grup toplantısında çeşitli konulara değindi. İktidarın DEM Partisi ile ilgili görüşmelerine ve yaşananlara karşı olduğunu tekrarladı ve şu açıklamalarda bulundu:

“Son sözümüz, milletimize verdiğimiz ilk sözümüzdür: Cumhuriyeti yıktırmayacağız! Türk milletini ve Türk vatanını böldürtmeyeceğiz! Hainle, teröristle, devlet ve millet düşmanlarıyla pazarlık etmeyeceğiz, ettirtmeyeceğiz! Türk vatanına namahrem eli değdirtmeyeceğiz! Yılmayacağız, yıkılmayacağız!”

“SİYASET ÖFKE ÜRETİYOR”

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Türkiye’de siyasetin öfke ürettiğini; kamplaştırıcı ve ayrıştırıcı dillerle ülkenin ve milletin, herkesin birbirine kin duyduğu bir noktaya getirildiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu ayrılık gayrılık sürdürülebilir değildir. Yarattığı öfke; bir gün sokak ortasında kadınlara yönelen şiddetle, bir başka gün trafikteki kavgayla, bir diğer gün siyasetçilere saldırıyla kendini gösteriyor. Siyasetinden sokağına kadar, milletçe birbirimize zarar veriyoruz.

Bu öfke selinden kârlı çıkan yalnızca bu iktidar ve ortaklarıdır. Bu iktidarın beğenmeyip ‘eski Türkiye’ dediği zamanlarda ‘Bizim bizden başka dostumuz yok’ diyorduk. Bunların ‘yeni Türkiye’sinde ise geldiğimiz nokta: Bizim bizden başka düşmanımız yoktur!

İktidarın saldırgan dili ve uygulamalarıyla gerilen toplumsal tansiyon, bugünümüzü ve yarınımızı zehirliyor. Biz işte bu felaketin önüne geçeceğiz.

Bir evlat, babasının mezarını ziyaret edemeyecek öyle mi? Ankara’nın ortasında, herkesin gözü önünde bir Türk milliyetçisi, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edemeyecek öyle mi?

Yahut ana muhalefet partisi genel başkanı, fiziki bir saldırının hedefi olacak; üstelik yüzlerce kişinin, onlarca gazetecinin önünde bu gerçekleşebilecek öyle mi? Biz bu aşamaya mı geldik? Sizin maksadınız nedir?

Bir cani, hem de bir evlat katili, infaz yasasından faydalanmış ve aramızda dolaşıyor. Canlı yayında, kameraların önünde, ne hikmetse bir parti genel başkanına denk geliyor ve saldırıyor. Anayasa’nın her yurttaşa tanıdığı siyaset yapma hakkına yönelen hiçbir saldırı, basit bir adli vaka değildir. Bu, sıradan bir cebrî fiil değildir. Bu, doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir.

Bir milletvekiline, bir il başkanına, bir siyasi parti liderine yönelen saldırı; sadece bir kişiye değil, bir hakka, bir kuruma, bir rejime yönelmiş demektir. Bu, “Sana siyaset yaptırmayacağım” demektir. Ya da “Ben siyaset yapma hakkını bile ortadan kaldırırım” tehdididir. Bu nedenle bu eylemler sıradan bir asayiş suçu olarak ele alınamaz, alınmamalıdır.

Ne yazık ki, bunları daha önce de yaşadık. Tehditlerse artık vak’a-i adiyeden. Alparslan Türkeş’in kabrinde yaşanan hadisede; valilik ve emniyet, 200 kişiyi oradan uzaklaştıramıyor. Bir milletvekilini, bir kadını, bir evladı, merhumun aziz hatırasını korumak yerine Cumhur Koalisyonu’nu korumayı tercih ediyorsa; bunlar devlet olma vasfını yitirmişlerdir. Çünkü devlet olmanın gereğini yapmak yerine, Balgat’tan alacakları iznin peşine düşmüşlerdir.

Buradan sivil, asker, yargıç; ilgili bütün kamu görevlilerine sesleniyorum: Sizin işiniz Cumhur İttifakı içerisindeki çatışmalara taraf olmak değildir. Sizin işiniz siyasette tartı ağırlığı olmak değildir.

Aynı şekilde iktidar ve ortakları artık idrak etsinler: Yarattığınız bu kutuplaştırmanın ve ayrımcılığın sonu, tüm kontrolün yitirilmesidir. Hele ki her alanda istikrarsızlıklar, krizler, darboğazlar yaşattığınız bu ülkede tüm insanların canı burnundayken… Bir gün öyle bir nokta gelir ki, kriz kaosa döner. İşte orada anarşi doğar. " Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz" İçeriği Görüntüle

Ve değil sarayınız, hiçbir istibdat bununla hayatta kalamaz. Bu “suni dengelerle” makamda kalırım umudunda olanlar varsa bilsinler: O batan iktidar gemisinde, kimse sizi filikasına çağırmayacaktır.