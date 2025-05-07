Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlkokul 5. sınıfa devam eden Rüzgar Yaşar Bulut'un (11) gözüne, kapağını açmaya çalıştığı yapıştırıcı sıçradı. Sağ gözüne gelen yapıştırıcı sebebiyle gözü kapanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Gözümü kaybedebilirdim"

Diyarbakır, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4022’nci Sokak’ta oturan ve Sait Paşa Ortaokulu 5’inci sınıfa devam eden Rüzgar'ın sağ gözü, kapağını açmaya çalıştığı yapıştırıcının sıçraması sebebiyle kapandı. 5 Mayıs akşamı meydana gelen olay sırasında Rüzgar, İş ve Teknik dersinde yaptığı projede kullanmak üzere satın aldığı Japon yapıştırıcının kapağını açmaya çalışıyordu. Annesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rüzgar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Rüzgar'a burada Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Öncül ve ekibi tarafından ileri tedavi ve bakım uygulandı.

Yaşadığı olay hakkında açıklama yapan Rüzgar, “Öğretmenimiz bize elektrik devresi yapma ödevi vermişti. Babamla pazar günü malzemeleri almıştık. Pazartesi akşamı ben yapıyordum hepsini, bir yeri yapıştırmam gerekiyordu. Yapıştırıcıyı açtım, açamadım daha doğrusu. Makasla kesmeye çalıştım, olmadı. Mutfağa gittim. Bıçakla bastırarak ucunu açmaya çalıştım. Kestiğim gibi hepsi gözüme kaçtı. Biraz panik oldum. Yüzümü sıcak suyla 10 dakika kadar yıkadım. Annem de ambulansı aramıştı. Hastanede açtılar gözümü. Gözümü kaybedebilirdim ama doktorlar son anda iyileştirdi, şu an durumum iyi” diye konuştu.

Japon yapıştırıcı temasından uzak durulmalı

Yaşanan olay hakkında açıklama yapan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Öncül: “Çocukluk grubu yaş travmaları özellikle çok sık karşılaştığımız hasta grubu. Mevcut vakamızda da hastamızın gözüne Japon yapıştırıcısı kaçmıştı ve ekip arkadaşlarım hastayı bu şekilde değerlendirdiler. Hastanın göz kapaklarını birbirine tamamen yapışık olduğu gözlendi. Kapakların kirpikli kısmından özellikle makasla ayırma işlemi yapıldı. Sonra yapılan değerlendirmede hastanın kornea tabakasında, gözünün önündeki saydam tabakada herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Bu bizim hastamız için esasında bir şanstı. Çünkü bu tarz durumlarda bazen kornea tabakasında da çeşitli hasarlar ortaya çıkabiliyor. Ebeveynlere özellikle bu tarz durumlarla karşılamamak için Japon yapıştırıcısı temasından uzak durdurmaları noktasında uyarmak isterim, çünkü bu temas sonrası yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Doğrudan bir göz hekimine başvurup detaylı muayene sonrası tedavi yapılmaları gerekmektedir” dedi.